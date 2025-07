Gare truccate per il porto Ex dirigente condannato

LA SPEZIA Il patteggiamento, nell'ambito della maxi inchiesta per gare truccate e tangenti in porto, risale al dicembre del 2018. A più di sei anni di distanza, per Maurizio Pozella, ex dirigente dell'allora Autorità portuale della Spezia, è arrivata invece la condanna della Corte dei Conti. La sentenza è di pochi giorni fa, e impone all'ex funzionario un risarcimento di 90mila euro a favore dell' Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale. Tre gli alti dirigenti il cui operato era finito sotto la lente della procura contabile: oltre a Pozella, per i quali i magistrati avevano chiesto la condanna per danno da perdita di chance e per danno di immagine, nel mirino era finito anche l'ex segretario dell'Ap, Davide Santini (anche lui patteggiò; ndr) per il solo danno di immagine.

In questa notizia si parla di: gare - truccate - porto - dirigente

