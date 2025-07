Gallinaro 30a Sagra del Cabernet

La XXIX Sagra del Cabernet e dei Vini Locali torna a  Gallinaro il 13 agosto!  Unisciti a noi per un’esperienza indimenticabile tra i vicoli di Gallinaro! Vivi l’atmosfera festosa della nostra Sagra, dove tradizione e divertimento si incontrano per regalarti una giornata unica. Degustazioni di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Gallinaro, 30a Sagra del Cabernet; Festa del Vino di Gallinaro (FR), il 13 e 14 agosto 2012.

