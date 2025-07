Galleria Solofra chiusura notturna per manutenzione

Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, per l’esecuzione di attività di manutenzione nella canna in esercizio della galleria ‘Monte Pergola’, si rende necessari a la chiusura del tunnel in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 22.00 di martedì 29 e le ore 6.00 di mercoledì 30 luglio. Nel dettaglio, nella fascia oraria notturna indicata sarà interdetta al transito, per entrambe le direzioni, la tratta di Raccordo compresa tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500). La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analoghe chiusure. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Galleria Solofra, chiusura notturna per manutenzione

