galeazzo ciano il delfino del duce che fece cadere mussolini con un solo voto contro suo suocero

Gian Galeazzo Ciano, questo il suo nome completo, I conte di Buccari, II conte di Cortellazzo (Livorno, 18 marzo 1903 – Verona, 11 gennaio 1944), è stato un nobile, diplomatico e politico italiano, ma soprattutto l’uomo che con il suo voto contribuì alla caduta di Benito Mussolini il 25 luglio 1943. Figlio dell’ammiraglio Costanzo Ciano, nel 1930 sposò Edda Mussolini, la figlia del Duce, un’unione che lo proiettò immediatamente nel cuore del potere fascista. Questo matrimonio strategico gli aprì le porte di una carriera fulminante. Dopo gli studi in giurisprudenza, intraprese la carriera diplomatica e venne inviato come console prima in Brasile, poi a Shanghai. 🔗 Leggi su Cultweb.it

