Dopo quasi quarant’anni di relazione, Gabriele Salvatores e Rita Rabassini hanno deciso di convolare a nozze. Una storia lunga, fatta di discrezione, distanza geografica ma prossimità emotiva, che ora si avvia verso un nuovo capitolo: quello del matrimonio. Nessun annuncio plateale – se facciamo eccezione per le necessarie pubblicazioni in Comune – ma solo una una notizia che conferma ciò che da tempo era percepito come una certezza affettiva. La data delle nozze dovrebbe essere quella del 30 luglio, nel giorno del 75° compleanno del noto regista. Il matrimonio tra Gabriele Salvatores e Rita Rabassini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gabriele Salvatores e Rita Rabassini si sposano, la data delle nozze top secret