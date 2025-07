ga summit 2025 | in arrivo a milano alcuni dei maggiori esperti a livello nazionale e internazionale su ai legal analytics performance advertising e marketing mix modeling

Dopo il successo delle prime due edizioni che hanno coinvolto oltre 500 tra specialisti ecommerce, digital marketer e advertiser, il GA Summit - l’evento ideato e organizzato da Tag Manager Italia, società di consulenza e formazione specializzata nella data governance e nella digital analytics -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: summit - arrivo - milano - alcuni

Rama si inginocchia all'arrivo di Giorgia Meloni al summit di Tirana - Siparietto tra Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama quando il premier è arrivato al vertice della Comunità Politica Europea a Tirana.

Edi Rama si inginocchia davanti a Meloni in arrivo a Tirana per il summit: "Edi, no dai!" - Impazzano le immagini in cui il primo ministro albanese Edi Rama si inginocchia all'arrivo della premier Giorgia Meloni, giunta a Tirana per il vertice della Comunità politica europea.

Remigration Summit, l’ultradestra europea in arrivo a Somma Lombardo. Svelato il luogo prescelto: un albergo che però smentisce - Somma Lombardo (Varese) – Giravano da giorni i rumors sulla sede del Remigration Summit, vertice dell’estrema destra europea in calendario il 17 maggio.

VOY A LLeVARTE PA MLF: la serata a tema Bad a un al Milano Latin Festival! Giovedì 7 agosto, la Piazza Latino Caliente si trasforma in un party reggaeton indimenticabile: preparati a cantare e ballare tutte le hit di Bad Bunny sotto le stelle! Una Vai su Facebook

ga summit 2025: in arrivo a milano alcuni dei maggiori esperti a livello nazionale e internazionale su ai, legal, analytics, performance advertising e marketing mix modeling; Health Insurance Summit 2024, il 25 ottobre arriva il TV Show!; A Milano ci sono stati alcuni scontri durante un corteo contro il Remigration Summit.

In arrivo a Milano i bimbi feriti da Gaza che saranno curati negli ... - È previsto per dopodomani, mercoledì 11 giugno, l’arrivo a Milano di alcuni bambini e dei loro familiari provenienti da Gaza per essere curati negli ospedali ... affaritaliani.it scrive