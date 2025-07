Futura funding e l' innovazione italiana con David Ferrara

Una startup tricolore sfida i colossi internazionali dei mercati finanziari In un panorama economico sempre più dominato da giganti stranieri, una realtà imprenditoriale italiana sta dimostrando che l'innovazione finanziaria può nascere e crescere anche nel nostro Paese. Si tratta di Futura Funding, una startup innovativa che ha scelto di mantenere radici profondamente italiane, sfidando le convenzioni di un settore tradizionalmente dominato da operatori internazionali. La società , attualmente guidata dal CEO David Ferrara, rappresenta un esempio virtuoso di come l'imprenditoria italiana possa competere a livello globale senza rinunciare alla propria identità territoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Futura funding e l'innovazione italiana con David Ferrara

In questa notizia si parla di: futura - funding - innovazione - italiana

Vogliamo raccontarci alle nuove generazioni e per farlo abbiamo scelto chi sa connettersi con loro. Apriamo un nuovo dialogo con i creator digitali per raccontare un’industria italiana innovativa, inclusiva e capace di creare valore per il Paese. Un percorso co Vai su Facebook

CDP Venture Capital nuovamente in cerca della guida; Come sarà il 2024 per il Venture Capital italiano; Chi c’è dietro Futura, la EdTech startup del momento.

L’innovazione italiana alla conquista del mondo - Panorama - Home » Tempo Libero » Tecnologia » L’innovazione italiana alla conquista del mondo. Come scrive panorama.it