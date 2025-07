FUTTIES Champions Road su EA FC 25 | gioca le Finali e sblocca Pépé e Francescoli 96!

Su EA Sports FC 25 è arrivata la nuova sfida FUTTIES: Champions Road, tutta dedicata alle Finali Champions. In palio ci sono giocatori esclusivi FUTTIES, pacchetti ricchi e persino un Eroe speciale! Tempo disponibile: 4 giorni e 13 ore Modalità: Finali Champions Ricompense non scambiabili Ecco cosa puoi ottenere completando le varie sfide: Segnane 5 Segna 5 gol nelle Finali Champions 2x 87+ Rare Gold Players Pack Vincine 4 Vinci 4 partite nelle Finali Champions Scelta 1 di 2 FUTTIES S3 (inclusi InizioEvoluzione) Giocane 6 Gioca 6 partite nelle Finali Champions FUTTIES Pépé 96 (Non scambiabile) Posizioni: RM RW ST 5? Skill – 5? Piede debole VEL 98 DRI 94 TIR 96 PAS 91 FIS 89 Vincine 8 Vinci 8 partite nelle Finali Champions Scelta 1 di 3 FUTTIES S3 (InizioEvoluzione) Giocane 12 Gioca 12 partite nelle Finali Champions 10x 85+ Rare Gold Players Pack Vincine 10 Vinci 10 partite nelle Finali Champions Eroe FUTTIES Francescoli 96 (Non scambiabile) Posizioni: CAM ST 5? Skill – 5? Piede debole VEL 94 DRI 97 TIR 96 PAS 94 FIS 86. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FUTTIES Champions Road su EA FC 25: gioca le Finali e sblocca Pépé e Francescoli 96!

