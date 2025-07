Furto da un milione di euro per Ivan Szydlik | i ladri hanno svaligiato l’appartamento dell’influencer in carcere

A denunciare il furto è stato il suo avvocato, Giampaolo Marra. I ladri sarebbero entrati nell’appartamento in affitto di Milano di Ivan Szydlik, nome d’arte di Ivan Errichello, in carcere a Como dal giugno 2024. Secondo quanto riportato da Marra, i criminali avrebbero portato via alcuni orologi, un televisore e un computer, per un danno totale di più di un milione di euro. Inoltre, Szydlik ha di recente riferito al suo legale di aver difficoltà a incontrare i propri figli. «Non li vedo da oltre 20 giorni», avrebbe detto all’avvocato. Il furto a casa dell’influencer. «Il mio cliente si è visto sottrarre dall’appartamento da lui condotto in locazione a Milano beni (orologi, televisore, personal pc, borse, vestiti) di un valore complessivo per circa un milione di euro », ha riferito l’avvocato Marra. 🔗 Leggi su Open.online

L'influencer Ivan Szydlik è stato derubato nel suo appartamento a Milano: "Furto da un milione di euro" - Ivan Szydlik ha denunciato di aver subito un furto da un milione di euro nel suo appartamento milanese.

Ladri svaligiano la casa di Ivan Szydlik: "Furto da un milione di euro" - Ha denunciato di aver subito un furto da un milione di euro nel suo appartamento milanese Ivan Szydlik, al secolo Ivan Errichiello, reseller di orologi e influencer arrestato nel giugno 2024.

