Ruba da TigotĂ , poi si ferma al bar e quella tappa gli costa l’arresto da parte dei carabinieri. In manette un 37enne georgiano residente a Napoli. L’uomo, mercoledì, all’ora di pranzo, si è presentato all’interno del punto vendita di via Marconi, a Falconara, con uno zaino schermato con della carta stagnola e del nastro adesivo. Girando per le scaffalature ha iniziato a riempire lo zaino di ricariche per spazzolini elettrici, lamette per rasoi e profumi, per un valore di quasi 300 euro. Eludendo l’antitaccheggio è uscito indisturbato, senza pagare nulla. Invece di tagliare subito la corda ha raggiunto un bar lì vicino, parcheggiando l’automobile, presa a noleggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto con zaino schermato, 37enne acciuffato dai Carabinieri

