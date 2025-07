Furti e rapine a Ravenna custodie cautelari per 9 minorenni

La Polizia di Ravenna ha eseguito nove custodie cautelari in un istituto penale minorile chieste dalla Procura per i minorenni di Bologna a carico di altrettanti minorenni stranieri non accompagnati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio. Tra gli episodi di maggior allarme sociale vanno evidenziati: una serie di furti e rapine avvenute tutti in una sola sera sul litorale; un tentato omicidio avvenuto nel tardo pomeriggio di fine maggio in prossimità della stazione ferroviaria, quando i minorenni aggredivano un viaggiatore con colpi di machete e lo ferivano al capo; diverse aggressioni con l'utilizzo di spray al peperoncino; infine, in una occasione alcuni di loro sono stati deferiti per porto di oggetti atti ad offendere, poiché si aggiravano in gruppo, in stazione, armati di machete e coltelli di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Furti e rapine a Ravenna, custodie cautelari per 9 minorenni

In questa notizia si parla di: minorenni - furti - rapine - ravenna

