Furti con un pos portatile | scoperta una donna

Ieri pomeriggio i carabinieri hanno arrestato a Sorrento una cittadina peruviana di 36 anni che aveva rubato una banconota da 100 euro dalla cassa di un bar in centro. La donna tenta la fuga verso un'auto che la aspettava, ma i militari la bloccano, identificano e perquisiscono scoprendo che ci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: donna - furti - portatile - scoperta

Tintarella e furti in spiaggia a Cervia, nei guai una donna di 41 anni: scattano le manette - Un 26enne arrestato a Massa Lombarda per spaccio di droga. Fermato in un parcheggio mentre cedeva stupefacenti in cambio di denaro.

Donna arrestata per furti in 3 gioiellerie di Milano e Pavia: 130mila euro di bottino - Una donna italiana di 60 anni è stata arrestata per furto aggravato in tre gioiellerie lombarde. La polizia di stato di Milano e i carabinieri di Pavia, coordinati dalla procura milanese, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari al termine delle indagini, iniziate nel novembre 2024 dopo i due furti subiti da una gioielleria in via Biondi e da un’altra in via Pontaccio, a Milano.

Cronaca Aretina del 12.07.25 In studio: Chiara Sadotti SOMMARIO -L'auto precipita in una scarpata, muore donna di 56 anni: cordoglio per Gianna... Vai su Facebook

Furti con un pos portatile: scoperta una donna; Lodi Vecchio: rubati 17 computer alle scuole medie; San Marzano sul Sarno, furto nella scuola media: rubati 40 computer.

Furti con un pos portatile: scoperta una donna - Tra i precedenti della donna anche il furto effettuato con un dispositivo simile a una turista, proprio a Roma e l'importo era di circa 9mila. Scrive napolitoday.it

A Sorrento con un pos portatile in borsa per rubare soldi - In giro con un pos portatile pirata in borsa: 36enne arrestata dai carabinieri della stazione di Sorrento dopo un furto. Segnala ilroma.net