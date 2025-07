Fuoco e fiamme a Sarno | colonna di fumo visibile a km di distanza

Fuoco e fiamme a Sarno: a seguito degli incendi boschivi che stanno interessando i versanti montani delle zone di Episcopio e di Via Bracigliano, il sindaco Francesco Squillante ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), al fine di fronteggiare la situazione di emergenza in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: fuoco - fiamme - sarno - colonna

Fiamme e paura nel parcheggio. A fuoco un garage sotterraneo. Bruciate 20 auto in piazza Matteotti - Una nera colonna di fumo, visibile fino a Santa Maria, si è levata dal parcheggio pluripiano di Piazza Matteotti: sono andate a fuoco auto in sosta al piano -2 della struttura.

Fiat Scudo in fiamme in autostrada: intervengono i vigili del fuoco - Furgoncino in fiamme circa un'ora fa sulla Salerno - Reggio Calabria, in direzione Nord. Un Fiat Scudo in transito ha improvvisamente preso fuoco, costringendo il conducente ad accostare velocemente e ad abbandonare il veicolo.

Vasto incendio nella notte a Giovinazzo, fiamme domate da quattro squadre di vigili del fuoco - Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, intorno alle 4:30, i vigili del fuoco sono stati chiamati per incendio di vegetazione nel comune di Giovinazzo, nei pressi della strada statale 16.

Fuoco e fiamme a Sarno: colonna di fumo visibile a km di distanza https://ift.tt/ipx1nM8 https://ift.tt/JAKXEsc Vai su X

Un nuovo incendio lungo i boschi di Montevergine. Le fiamme si sono sviluppate nella zona alle pendici, e diversi ettari sono già stati colpiti. la colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. https://corriereirpinia.it/mercogliano-nuovo-incendio-su-montever Vai su Facebook

Fuoco e fiamme a Sarno: colonna di fumo visibile a km di distanza; Scafati, incendio in uno stabilimento di rifiuti; Fabbrica di dolci distrutta da un incendio a Palma Campania, colonna di fumo nero: arrivano i pompieri.

Inferno a Monteforte Irpino, a fuoco deposito di detersivi: è dramma - A parte i roghi divampati nei boschi sui monti al confine con i comuni di Sarno e Bracigliano, una situazione difficile si è registrata a Monteforte Irpino: qui l'intervento dei caschi rossi è stato ... Riporta msn.com

Fiamme in una carrozzeria tra Nocera e San Valentino: l’appello del Sindaco: “Chiudete le finestre” - StampaLa colonna di fumo nero è ben visibile anche da chilometri di distanza: stamani un incendio è divampato all’interno di una carrozzeria lungo la Provinciale Sarno – Nocera, al confine tra i comun ... Secondo salernonotizie.it