Fuggono dall' ospedale con una bimba positiva alla cocaina | ritrovati nel napoletano

Trovata nel napoletano la coppia marocchina senza fissa dimora, fuggita dal Ruggi di Salerno con a seguito una bambina di 4 mesi, risultata positiva alla cocaina. Le ricerche sono continuate senza sosta nelle ultime ore, fino a quando oggi, a Striano, nel napoletano, i coniugi sono stati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

