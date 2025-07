Fuga folle di un 25enne tra le vie di Trani il ragazzo poi finge il furto dell' auto ma viene smascherato

Un 25enne di Trani è stato arrestato per simulazione di reato dopo una fuga dai Carabinieri e una falsa denuncia di furto dell’auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fuga folle di un 25enne tra le vie di Trani, il ragazzo poi finge il furto dell'auto ma viene smascherato

