Fuga di gas chiusa via Casilina

Fuoriscita di Gas da conduttura pubblica, chiusa via Casilina tra Valmontone e Labico. Questa mattina, intorno alle 11:00, si é verificata una fuoriuscita di Gas da conduttura pubblica probabilmente causata accidentalmente durante lavori di ristrutturazione. Il fatto a Labico, in Via Casilina. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Incendio ai magazzini dietro il centro commerciale Panorama: clienti evacuati, chiusa via Casilina - Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato poco dopo le 14 di oggi al centro commerciale Panorama di via Casilina.

Labico, fuga di gas: chiusa via Casilina; Roma, esplode distributore di benzina e gpl in via dei Gordiani: 45 feriti. Due sono gravi.

Roma Labico, fuoriuscita di gas da una conduttura: via Casilina chiusa al traffico e interrotto il transito ferroviario - La perdita causata, forse, da alcuni lavori di ristrutturazione vicino alla stazione dei treni. Segnala roma.corriere.it

Paura a Monte Mario, fuga di gas da una conduttura rotta: palazzi ... - Una situazione di emergenza fra via Trionfale e via Taverna, con alcuni palazzi evacuati dalla prima serata di mercoledì per ... Secondo roma.corriere.it