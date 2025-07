Fucili con matricola abrasa e 35 cartucce di vario tipo | in carcere 39enne di Veglie

VEGLIE – Sorpreso in possesso di fucili con matricola abrasa e relativi munizionamenti: finisce in carcere Davide Quarta, 39enne operaio di Veglie, già noto alle cronache, perché ritenuto presunto responsabile di detenzione abusiva di armi clandestine. Ad arrestarlo i carabinieri della stazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

