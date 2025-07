aggiornamenti sul sequel di the toxic avenger al san diego comic-con. Durante il San Diego Comic-Con, il team coinvolto nel progetto ha fornito importanti dettagli riguardo a un possibile seguito del film The Toxic Avenger. La pellicola del 2025 rappresenta un remake dell’omonimo film d’azione del 1984, interpretato all’epoca da Mitch Cohen. La nuova versione riprende una trama simile, narrando la storia di un custode che, dopo un incidente terribile, si trasforma in un nuovo eroe. informazioni principali sulla produzione e cast. Diretto da Macon Blair, il film vede come protagonista Peter Dinklage. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Fraude nel cinema: il sequel intrigante del classico cult degli anni ’80 con peter dinklage