Il pomeriggio al cinema del Bicocca Village. Alle 19 i quattro amici escono dal centro commerciale per tornare a casa: due sono fratelli, hanno 12 e 16 anni. Il raid va in scena qualche secondo dopo, nei giardini all’incrocio con viale Sarca: una decina di giovanissimi di origine nordafricana, alcuni nati in Italia e altri cresciuti tra Milano e hinterland con i genitori immigrati, li accerchia; uno di loro tiene al guinzaglio un pitbull, che aizza per terrorizzare le vittime. È in quel momento che scatta un agguato che si concluderà un quarto d’ora dopo con sei arresti della polizia per rapina aggravata in concorso: in manette un diciottenne, maggiorenne dallo scorso weekend, e cinque minorenni di età compresa tra 14 e 15 anni, quasi tutti incensurati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fratelli derubati restano in mutande. Ma un amico dei rapinatori li aiuta: "Che state facendo? Restituite tutto"