Frasso Musica | 35 anni di suoni emozioni e memoria nel cuore della Sabina

Roma, 25 lug. (askanews) – Dal 4 al 13 agosto, la Piazza Superiore del Castello di Frasso Sabino torna a essere il palcoscenico di uno degli appuntamenti musicali più longevi e riconosciuti del territorio. Frasso Musica giunge alla sua trentacinquesima edizione, con un cartellone che attraversa epoche, stili e generi, in un’esperienza immersiva e collettiva che unisce artisti di fama nazionale a giovani talenti emergenti. Il sindaco di Frasso Sabino, Matteo Ippoliti, sottolinea le caratteristiche del Festival: “Fieri dei 35 Anni di Frasso Musica, che non vuole essere solo un festival ma un momento di aggregazione culturale di musica, arte, bellezza e comunità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

