Francia riconoscerà lo Stato di Palestina Cohn-Bendit | E’ giusto anche l’Ue dovrebbe farlo

(Adnkronos) – La decisione presa dal presidente francese Emmanuel Macron di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina è "giusta" e va accompagnata da un negoziato "chiaro" con l'Anp, che deve riconoscere sia lo Stato di Israele sia il suo bisogno di "sicurezza". E l'esempio della Francia dovrebbe essere seguito da altri Stati europei, compresa l'Italia . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: francia - riconoscerà - stato - palestina

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, anche Macron si sveglia: “È un’esigenza politica, non solo un dovere morale” - È possibile che Macron approfitti della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite a New York dal 17 al 20 giugno per annunciare ufficialmente il riconoscimento La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina.

Gaza, stop ai negoziati. Gli Usa: "Hamas egoista". Macron: "La Francia riconoscerà lo Stato palestinese" - L'inviato speciale Usa Steve Witkoff parla di fallimento dei colloqui di Gaza a Doha legato alla posizione "egoistica" di Hamas.

Macron, la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina - "La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina". Lo ha annunciato in serata il presidente francese Emmanuel Macron.

Macron ha annunciato che a settembre la Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina Una decisione storica: la Francia diventa così il primo Paese del G7 a sostenere la legittimità dello Stato palestinese Vai su X

“La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina“. Lo ha annunciato in serata Emmanuel Macron. Il passo formale avverrà in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York a settembre, ha spiegato il presidente francese sui social media. “Fe Vai su Facebook

Wafa: Israele arrestato il Gran Muftì di Gerusalemme. Macron: Francia riconoscerà Stato di Palestina - L'agenzia palestinese Wafa: Israele ha arrestato il Gran Muftì di Gerusalemme; La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, Netanyahu: La scelta di Macron premia il terrore; La Francia riconosce lo Stato di Palestina, Netanyahu: “Premio al terrorismo”.