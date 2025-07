Francia pugno duro sulla criminalità minorile In 15 città coprifuoco per i ragazzi fino a 18 anni

Tenere i minori non accompagnati chiusi in casa nelle ore notturne per legge, per tutta l'estate, fino a settembre. Una misura estrema e senza precedenti. Eppure è quanto succede in almeno 15 comuni e città della Francia per tentare di arginare il fenomeno della criminalità minorile legata soprattutto al traffico di stupefacenti. Dalle 21 fino alle 6 del mattino dopo e' stato istituito il coprifuoco. E per chi lo vìola è prevista una sanzione di 150 euro e la convocazione dei genitori in commissariato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, pugno duro sulla criminalità minorile. In 15 città "coprifuoco per i ragazzi fino a 18 anni

In Francia coprifuoco per i minorenni fino a settembre in 15 città: la misura per contrastare la criminalità - Tra venerdì e sabato un centinaio di persone con il volto coperto dal passamontagna e in gran parte armate di molotov, armi da fuoco e mazze da baseball, ha assalito diverse decine di poliziotti che stavano arrivando in un quartiere di Limoges.

