Francia Emmanuel Macron riconoscerà lo Stato di Palestina Per una pace giusta e duratura in Medio Oriente

È il primo Paese del G7 a farlo. Israele condanna duramente la scelta: «Premia il terrore». Per gli Usa «è uno schiaffo alle vittime del 7 ottobre». La Spagna: «Dobbiamo proteggere quello che Netanyahu sta cercando di distruggere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francia, Emmanuel Macron riconoscerà lo Stato di Palestina, «Per una pace giusta e duratura in Medio Oriente»

In questa notizia si parla di: francia - emmanuel - macron - riconoscerà

Francia: Emmanuel Macron riceve a Parigi il nuovo leader siriano Ahmed al-Sharaa - Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, riceve oggi a Parigi il nuovo leader della Siria, Ahmad al-Sharah, per la sua prima visita in Europa, malgrado le crescenti preoccupazioni sulla coalizione salita al potere a Damasco dopo la fuga dell’8 dicembre scorso del dittatore Bashar al-Assad.

Le angherie della Francia in giro per il mondo, da Haiti all'Africa: Emmanuel Macron ha ben poco da fare il moralista - Davvero possiamo pensare che basti una etichetta, tipo i Volenterosi, per diventare moralmente superiori? Davvero possiamo pensare che basti una etichetta, tipo i Volenterosi, per diventare moralmente superiori? Vi raccontiamo una storia.

Bilaterale Italia-Francia, l’arrivo del presidente Emmanuel Macron a Palazzo Chigi: il video - Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, è arrivato a Palazzo Chigi per il bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Roma.

«La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a settembre a New York», lo ha scritto Emmanuel Macron sui social. A stretto giro è arrivata la risposta di Netanyahu che «condanna fermamen Vai su Facebook

Emmanuel Macron, tramite una lettera consegnata ieri ad Abu Mazen dal console francese a Gerusalemme, ha annunciato che a settembre la Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato Palestinese Vai su X

Macron: la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. L'ira d'Israele e la strigliata Usa - Wafa, attacchi israeliani a Gaza, 2 morti; La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, Netanyahu: La scelta di Macron premia il terrore; Macron: “La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina”.