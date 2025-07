Francesco Moser incontra Antonio Conte e Lele Oriali a Dimaro

Per scaramanzia ciò che porta bene non si cambia. Nello sport vi sono decine e decine di esempi al riguardo (dagli indumenti, agli attrezzi, alla posizione delle bottigliette d'acqua in campo.) e nemmeno il calcio si sottrae a questa "legge". Così anche quest'anno Francesco Moser è salito in Val di Sole, per incontrare l'amico Antonio Conte e Lele Oriali sul campo di Dimaro Folgarida dove il Napoli campione d'Italia sta faticando per preparare una stagione speciale che lo vedrà impegnato su quattro fronti: Campionato per difendere lo scudetto, Champions League dove ritorna dopo un anno di pausa, Coppa Italia e Supercoppa.

Dopo mezza giornata di riposo tra le meravigliose montagne trentine, il Napoli è tornato a sudare sul campo: forza, corsa e tanto lavoro tattico sotto lo sguardo attento e carico di grinta di Antonio Conte. Difesa, pressing e movimenti offensivi, con protagonisti D Vai su Facebook

Precampionato, torna in gruppo McTominay e si rivede Buongiorno; Napoli: McTominay torna in gruppo dopo l'affaticamento, si rivede anche Buongiorno; Napoli, Conte alla presentazione con i giocatori a Dimaro: Sono il primo tifoso.

