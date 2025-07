Negli ultimi giorni il nome di Francesco Arca è finito al centro del chiacchiericcio mediatico per alcune immagini pubblicate dal settimanale Oggi, che lo ritrarrebbero in atteggiamenti apparentemente intimi con Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, l’attore non è rimasto in silenzio: ha deciso di reagire in modo deciso e formale, avviando un’ azione legale contro la testata. Dietro a quei famosi scatti rubati, infatti, ci sarebbe una veritĂ ben diversa da quella raccontata dal gossip. Francesco Arca non ci sta e querela il settimanale Oggi. Attraverso l’avvocata Laura Sgrò, Francesco Arca ha comunicato di aver presentato una querela per diffamazione contro il settimanale Oggi, ritenendo il servizio fotografico e l’articolo associato « fortemente fuorviante e privo di fondamento ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesco Arca passa alle maniere forti: dopo la rabbia, arrivano le querele (e ha pienamente ragione!)