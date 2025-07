Francesco Arca è furioso | la dura replica dopo il caso Elisabetta Gregoraci

Francesco Arca annuncia un'azione giudiziaria contro il settimanale 'Oggi'. Lo fa sapere, attraverso un comunicato stampa, il legale dell'attore Laura Sgrò. Il riferimento è a un articolo del settimanale in cui compaiono una serie di foto che ritraggono l'attore insieme alla conduttrice. 🔗 Leggi su Today.it

Francesco Repice e Arca Azzurra a Castelnuovo di Garfagnana - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 23 luglio 2025 – Ancora due spettacoli a ingresso libero per l’anteprima di Mont’Alfonso sotto le stelle, il festival che a luglio e agosto porterà musica, teatro ed eventi nel cuore della Garfagnana.

La Buona Stella della Rai brilla su Miriam Dalmazio, Francesco Arca e Filippo Scicchitano - La Rai sta attingendo ad alcune sue “nuove” risorse per creare una serie che faccia prossimamente compagnia al pubblico.

Francesco Arca è furioso: la dura replica dopo il caso Elisabetta Gregoraci.

Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci stanno insieme? La smentita (furiosa) dell'attore e la verità sulla gita in barca - «Il mio assistito contesta fermamente il titolo (sia di copertina sia dell'articolo) e l'intero contenuto del suddetto articolo, in quanto non rispondente al vero, ... msn.com scrive

Francesco Arca: «Mio papà è morto quando avevo 16 anni: gli hanno ... - Francesco Arca: «Mio papà è morto quando avevo 16 anni: gli hanno sparato mentre era a caccia, ma io e mia mamma non crediamo all'incidente» domenica 10 novembre 2024, 12:04 - Come scrive leggo.it