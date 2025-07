Francesco Acquaroli inaugura la propria sede elettorale | Sarà il luogo simbolico per sviluppare Più Marche

ANCONA – Francesco Acquaroli apre la propria sede elettorale ad Ancona. Il governatore delle Marche, candidato per tutto il centrodestra al bis come presidente della Regione, da appuntamento a tutti quanti per domani, sabato 26 luglio alle 17, alla Baraccola. "Leggi le notizie di AnconaToday su. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: francesco - acquaroli - propria - sede

Noi Moderati alle Regionali al fianco di Francesco Acquaroli e di tutto il centrodestra - ANCONA – Anche Noi Moderati parteciperà alle Elezioni regionali del 2025 e, neanche a dirlo, il loro sostegno andrà a Francesco Acquaroli.

Obiettivo secondo mandato: Francesco Acquaroli inaugura la sua campagna elettorale - CIVITANOVA MARCHE – Obiettivo confermarsi presidente della Regione Marche per altri 5 anni. Con questa ferma convinzione il governatore Francesco Acquaroli si appresta a iniziare la campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo autunno.

Italo Bocchino superconsulente per la comunicazione di Francesco Acquaroli - ANCONA – “Consigli comunicativi a Francesco Acquaroli”. Con questa qualifica creata ad hoc il giornalista ed ex onorevole Italo Bocchino entra ufficialmente a far parte dello staff del presidente della Regione Marche, alla caccia del secondo mandato.

Acquaroli apre sede elettorale, 'sintesi di voci, idee, energie'. In zona Baraccola ad Ancona mentre per Ricci la base in centro #ANSA Vai su X

Francesco Acquaroli Presidente - 23 Luglio 2025 - Pesaro Vai su Facebook

Francesco Acquaroli inaugura la propria sede elettorale: «Sarà il luogo simbolico per sviluppare Più Marche»; Ancona – Acquaroli inaugura la propria sede del comitato elettorale; Acquaroli apre sede elettorale, 'sintesi di voci, idee, energie'.

Ancona – Acquaroli inaugura la propria sede del comitato elettorale - Sabato 26 luglio alle ore 17, in via Strada Vecchia del Pinocchio 31/B (zona Baraccola), sarà inaugurata la sede del comitato elettorale di Francesco Acquaroli, candidato alla presidenza dell ... Riporta veratv.it

Inrca, Acquaroli: “Nuova sede ad Ancona Sud in funzione nel 2026” - L’ospedale per anziani in via di costruzione avrà 318 posti letto. Si legge su rainews.it