Francesca Chillemi festeggia 40 anni con il pancione Il nuovo compagno Eugenio Grimaldi | Ho sconfitto una brutta malattia pronto a diventare papà

Una nuova vita in arrivo, dopo aver lottato contro la morte. Eugenio Grimaldi, 38 anni, manager del gruppo armatoriale Grimaldi Lines, racconta per la prima volta pubblicamente la sua battaglia contro una grave malattia e la gioia per la nuova tappa della sua vita: diventare padre con Francesca Chillemi, l’attrice amatissima dal pubblico televisivo. Dal buio alla rinascita. " Nel 2017 mi era stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin all’ultimo stadio ", confessa Grimaldi, " mi restavano pochi mesi di vita ". La malattia, un tumore del sangue particolarmente aggressivo, aveva giĂ intaccato le ossa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Francesca Chillemi festeggia 40 anni con il pancione. Il nuovo compagno Eugenio Grimaldi: "Ho sconfitto una brutta malattia, pronto a diventare papĂ "

In questa notizia si parla di: grimaldi - francesca - chillemi - anni

Francesca Chillemi incinta di Eugenio Grimaldi? "L'annuncio a breve, lei esce raramente per non far vedere il pancione" - ESCLUSIVA - A Napoli c'è un grande mormorio sulla possibile gravidanza di Francesca Chillemi. Il 1° giugno l'attrice è stata alla comunione della figlia che Emanuele Grimaldi ha avuto con la ex moglie Veronica Resca.

Francesca Chillemi incinta di Eugenio Grimaldi, l'attrice in attesa del secondo figlio, è al 7° mese e aspetta un maschio - Francesca Chillemi è incinta di Eugenio Grimaldi: confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia. L'attrice ed ex Miss Italia 2003 aspetta un maschietto Francesca Chillemi è incinta di Eugenio Grimaldi: confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia di una settimana fa.

Francesca Chillemi è incinta, l’attrice e il compagno Eugenio Grimaldi aspettano un bebè? L’indiscrezione - Indiscrezione esclusiva del giornalista Gabriele Parpiglia: Francesca Chillemi sarebbe incinta del nuovo compagno, l’imprenditore Eugenio Grimaldi.

A circa un anno dall’inizio dell’amore con l’armatore Eugenio Grimaldi, Francesca Chillemi, 39 anni, è incinta al sesto mese (pare di una bambina). L’ex Miss Italia è già mamma di Rania, avuta nel 2016 dall’imprenditore Stefano Rosso. Per Grimaldi invece si t Vai su Facebook

Francesca Chillemi è incinta di Eugenio Grimaldi, le foto del pancione mostrato sul red carpet: è al sesto mese Vai su X

Francesca Chillemi festeggia 40 anni con il pancione. Il nuovo compagno Eugenio Grimaldi: Ho sconfitto una brutta malattia, pronto a diventare papà ; Francesca Chillemi compie 40 anni. Miss Italia, il gossip su Can Yaman, la gravidanza, il nuovo amore Eugenio; Francesca Chillemi, parla il compagno Eugenio Grimaldi: «Ho vinto la malattia e ora sarò papà ».

Auguri a Francesca Chillemi: la bellezza siciliana della tv compie 40 anni - FRANCESCA CHILLEMI È UNO DEI VOLTI PIÙ AMATI DELLA TELEVISIONE ITALIANA. Riporta informazione.it

Auguri a Francesca Chillemi e Kelly Lang, la Brooke di Beautiful (ma non solo) - Il 25 luglio è il compleanno della celebre attrice italiana e della regina delle soap. Come scrive msn.com