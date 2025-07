Francesca Ariazzi morta per un malore in vacanza a Ibiza | ipotesi ritardo nei soccorsi

Francesca Ariazzi, 36enne bresciana, è morta dopo cinque giorni in ospedale, stroncata da un malore mentre era in vacanza. È successo a Ibiza dove la donna, dipendente di banca, ha avuto un infarto mentre aspettava il traghetto per Formentera. Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, Ariazzi stava rientrando in Italia dopo una vacanza con le amiche quando ha perso conoscenza e non si è più ripresa. Secondo il quotidiano, i soccorsi non sono stati immediati, ma hanno richiesto diversi e interminabili minuti, contribuendo alla tragedia. Per il trasporto dal porto all’ ospedale Can Misses, dove è stata ricoverata ci sarebbero voluti addirittura una quarantina di minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesca Ariazzi morta per un malore in vacanza a Ibiza: ipotesi ritardo nei soccorsi

