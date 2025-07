Francesca Ariazzi morta in vacanza a Ibiza | il malore e il ricovero forse tardivo in ospedale

Brescia, 25 luglio 2025 – Lutto a Brescia: una giovane di 36 anni, Francesca Ariazzi, è morta a seguito di un malore che l'ha colta improvvisamente mentre stava per tornare a casa dopo una vacanza con le amiche alle Isole Baleari. La giovane si è accasciata a terra, ha perso conoscenza e non si è più ripresa. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale, dove è rimasta ricoverata per cinque giorni nel reparto di Rianimazione, fino al tragico epilogo. Il malore. Da quanto si apprende, la ragazza, Francesca Ariazzi, il 19 luglio scorso era appena scesa dal traghetto che da Formentera l'aveva riportata a Ibiza, isole Baleari, in compagnia delle amiche, quando ha accusato un malore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Francesca Ariazzi morta in vacanza a Ibiza: il malore e il ricovero (forse tardivo) in ospedale

