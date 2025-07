Francesca Albanese ad Avellino | Italia complice servono fatti non solo parole

Tempo di lettura: 2 minuti “Aiuti umanitari, embargo sulle armi e sanzioni. Non c’è più tempo per le retoriche”. È il messaggio lanciato da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, intervenuta ad Avellino in occasione della presentazione del suo libro “Quando il mondo dorme”. L’incontro si è tenuto presso l’ex Cinema Eliseo, di fronte a una sala gremita. Albanese, giurista originaria di Ariano Irpino, è al centro di un caso diplomatico dopo che il Governo degli Stati Uniti ha inserito il suo nome tra quelli sanzionati, nell’ambito delle misure contro la Corte Penale Internazionale per aver sostenuto l’apertura di un’indagine contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Francesca Albanese ad Avellino: “Italia complice, servono fatti non solo parole”

