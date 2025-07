FOTOGALLERY Benevento-Equipe Campania 81 giorni dopo tifosi di nuovo al Vigorito

A distanza di 81 giorni dall'ultimo impegno del Benevento nei playoff con la sciagurata sconfitta contro la Juventus Next Gen, oggi le porte del "Ciro Vigorito" si sono riaperte per il secondo test stagionale dei giallorossi contro l'Equipe Campania (LEGGI QUI). Il grande caldo e l'orario lavorativo hanno impedito a molti di essere sugli spalti dell'impianto di via Santa Colomba dove si è respirato un clima di ripartenza dopo i tanti bocconi amari degli ultimi anni. La sontuosa campagna acquisti sta avendo il potere di ricreare entusiasmo tra la gente e lo testimoniano i tanti abbonamenti sottoscritti (LEGGI QUI) nei primi 5 giorni.

