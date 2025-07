Il progetto sulla ex Fossati Lamperti è forse la scommessa più grande del Piano Città . Nell’area dismessa a ridosso della ferrovia, là dove per oltre un secolo batteva il cuore produttivo della Monza tessile, oggi si punta a tornare a produrre e a creare un polo d’eccellenza nella formazione e nella ricerca. L’area dell’ex filatura, fondata alla fine dell’Ottocento con 700 operai, non è solo un insieme di capannoni fatiscenti, è memoria viva di un’epoca, quando i telai producevano filati per il mondo contadino e, più tardi, pregiate stoffe d’arredo per salotti borghesi. Poi, però, arrivò la crisi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fossati Lamperti. Muro crollato: lavori in agosto