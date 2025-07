Forte Lisser escursionista aretina si frattura la caviglia | intervento del Soccorso Alpino

Durante un intervento di soccorso in corso, ieri i volontari del Soccorso Alpino hanno ricevuto una richiesta di aiuto per un’escursionista di 57 anni, residente a Castel Focognano, che mentre stava scendendo rapidamente dal Forte Lisser ha messo male il piede, riportando una sospetta frattura alla caviglia. Dopo aver riaccompagnato i familiari della donna alla loro auto, i soccorritori si sono avvicinati con un fuoristrada fino al punto più accessibile, proseguendo poi a piedi lungo la dorsale del Lisser per raggiungere l’infortunata. Assieme a loro anche il personale sanitario dell’ambulanza di Asiago. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Forte Lisser, escursionista aretina si frattura la caviglia: intervento del Soccorso Alpino

In questa notizia si parla di: lisser - soccorso - forte - escursionista

Si ferisce durante escursione in montagna, aretina soccorsa a Forte Lisser; Mamma, papà , bimba di 8 anni e cane sorpresi dallo scoppio di un forte temporale in quota: famiglia portata in salvo dal soccorso alpino; Giornata movimentata in Altopiano: due infortunate e una famiglia impaurita per il maltempo.

Maltempo improvviso sull’Altopiano, tre interventi tra Asiago e Campolongo: soccorsi escursionisti feriti - CAMPOLONGO DI ROTZO (VICENZA) – Un improvviso temporale, accompagnato da pioggia intensa e fulmini, ha colpito oggi pomeriggio, 24 luglio, l’Altopiano dei Sette Comuni, generando una serie di ... nordest24.it scrive

Mamma, papà, bimba di 8 anni e cane sorpresi dallo scoppio di un forte temporale in quota: famiglia portata in salvo dal soccorso alpino - Un giovedì 24 luglio scandito da tre interventi del soccorso alpino sull'Altopiano dei Sette Comuni nel Vicentino. Segnala ildolomiti.it