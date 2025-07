Forte fuga di gas via Casilina per una tubatura rotta | bloccata la linea ferroviaria Roma-Cassino

La linea ferroviaria Roma-Cassino è bloccata per una forte fuga di gas in via Casilina a Roma. Il forte flusso è fuoriuscito da una tubatura rotta durante dei lavori stradali. Sul posto vigili del fuoco, Italgas ed Enel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

roma - forte - fuga - casilina

Forte fuga di gas via Casilina per una tubatura rotta: bloccata la linea ferroviaria Roma-Cassino; Fuga di gas durante i lavori, Casilina chiusa e linea ferroviaria interrotta; Esplode pompa di benzina a Roma: 50 feriti, due in pericolo di vita. Ora preoccupa l'aria - Video - Il maresciallo Assanti: Così abbiamo salvato l'uomo tra le fiamme al distributore Gpl.

Fuga di gas durante dei lavori, chiuso tratto della Casilina davanti alla stazione - Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e tecnici comunali ... Lo riporta romatoday.it

Labico, grossa perdita di gas da una conduttura: via Casilina chiusa al traffico e interrotta la linea ferroviaria Roma-Cassino - La perdita causata, forse, da alcuni lavori di ristrutturazione vicino alla stazione dei treni. msn.com scrive