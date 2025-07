Formula1 Piastri comanda nelle libere a Spa

Roma, 25 lug. (askanews) – La McLaren comanda nell’unica sessione di libere del weekend del GP Belgio in programma domenica a Spa. Il più veloce della sessione è stato Oscar Piastri che chiude in 1:42.022 con uno straordinario settore centrale. L’australiano fa il vuoto, gli altri sono più o meno tutti lì: Verstappen secondo e Norris terzo. Poi la Ferrari di Leclerc (meglio con la gomma dua che con la soft), la Mercedes di Antonelli e l’altra Rossa di Hamilton. Alle 16.30 si riparte per la qualifica Sprint con l’incognita meteo L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

