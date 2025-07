Formula 1 gran premio belgio 2025 | curiosità e programmazione tv su tv8 e sky

Il fine settimana dedicato al Gran Premio del Belgio 2025 si apre con un ricco programma di eventi e trasmissioni televisive, offrendo agli appassionati di Formula 1 un’opportunitĂ unica di seguire tutte le fasi della competizione. La gara si svolge sul celebre Circuit de Spa-Francorchamps, uno dei tracciati piĂš lunghi e iconici del campionato mondiale, caratterizzato da un percorso che supera i 7 km e comprende 19 curve. In questa sede, si concentreranno le emozioni delle qualifiche, della Sprint Race e dell’attesissima gara domenicale. il circuito e le caratteristiche della gara. un tracciato tra i piĂš lunghi del mondiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it Š Jumptheshark.it - Formula 1 gran premio belgio 2025: curiositĂ e programmazione tv su tv8 e sky

