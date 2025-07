Formula 1 Gp Belgio 2025 | Piastri in pole Leclerc quarto

Nel Gp Belgio 2025 di Formula 1, sul circuito di Spa, Oscar Piastri partirà dalla pole position nella sprint. Il pilota australiano della McLaren ha firmato il miglior tempo delle qualifiche in 1’40?510, record della pista. Secondo Max Verstappen su Red Bull a +0.477 seguito dall’altra McLaren di Lando Norris a +0.618. Quarto tempo e seconda fila per Charles Leclerc su Ferrari, staccato di +0.768. Piastri: “Contento della pole, oggi McLaren macchina grandiosa”. “E’ stato un bel giro, mi sono spaventato nel Q2 con il giro cancellato ma la macchina è stata grandiosa. Questa è la mia pista preferita, forse potevo anche rosicchiare un decimo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Formula 1, Gp Belgio 2025: Piastri in pole, Leclerc quarto

