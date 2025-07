Formula 1 a Spa comanda Piastri | pilota McLaren il più veloce nelle libere

Il più veloce della sessione di libere del GP del Belgio di Formula 1 in programma domenica a Spa, è stato Oscar Piastri che ha chiuso in 1:42.022 con uno straordinario settore centrale. Nell’unica sessione di libere del weekend del GP del Belgio di Formula 1 in programma domenica a Spa, a comandare è stata McLaren. Il più veloce della sessione di questa mattina, venerdì 25 luglio, infatti, è stato Oscar Piastri che ha chiuso in 1:42.022 con uno straordinario settore centrale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it