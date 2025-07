Formazione hi-tech e occupazione garantita | i nuovi corsi nel cuore di Palermo

Una formazione altamente tecnologica, costruita in sinergia con il mondo delle imprese, e un dato che parla da solo: oltre il 90% degli studenti trova lavoro entro un anno dal diploma. I nuovi percorsi di specializzazione dell'ITS Academy A. Volta È questo il punto di forza dell’ITS Academy. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: formazione - tech - occupazione - garantita

