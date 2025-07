Formaggio italiano fatto con latte maltese | scoperta frode a Ragusa

AGI - Latte maltese spacciato per italiano e siciliano: i finanziari di Ragusa hanno scoperto che in un centro di stoccaggio ne sono stati introdotti negli anni 2024 e 2025 circa 3 milioni di litri. Il prodotto, successivamente immesso sul mercato attraverso operatori locali, è stato poi acquistato inconsapevolmente da diversi caseifici sia in Sicilia che in altre regioni italiane. La documentazione che accompagnava il prodotto non specificava la provenienza maltese, e lo stesso trattamento di pastorizzazione subito all'estero era sostituito dalla dichiarazione di prodotto "crudo". Le aziende casearie acquirenti hanno dunque impiegato materia prima estera per la produzione di formaggi poi etichettati come italiani e in alcuni casi come siciliani. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Formaggio italiano fatto con latte maltese: scoperta frode a Ragusa

In questa notizia si parla di: maltese - italiano - ragusa - formaggio

Formaggio italiano fatto con latte maltese: scoperta frode a Ragusa; Il Ministro maltese Azzopardi visita il “tempio” del formaggio ragusano Dop presso Progetto Natura.

Indagine Gdf Ragusa, latte maltese spacciato per italiano - Tre milioni di litri di latte pastorizzato proveniente da Malta tra lo scorso anno e quello in corso venivano indicati in etichetta come prodotti in Italia. Scrive ansa.it

Maxi truffa scoperta in Sicilia: oltre 3 milioni di litri di latte maltese venduti come italiano - È stata scoperta in Sicilia una maxi truffa alimentare dalla Guardia di Finanza, che ha rilevato l'introduzione, nell'ultimo anno, in un centro di stoccaggio ... Segnala fanpage.it