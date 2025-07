Forfait Brescia Ravenna in serie C Cipriani | Un traguardo meritato

"Il ritorno nei professionisti è una grande soddisfazione per tutti noi". Ignazio Cipriani non ha trattenuto la felicità . Da ieri pomeriggio, il Ravenna, al termine di un iter lungo e per certi versi anche snervante, è ufficialmente ripescato in serie C. E il presidente giallorosso, nipote di Raul Gardini, ha comprensibilmente festeggiato. Dopo quattro lunghissime stagioni in serie D, il Benelli tornerà dunque ad ospitare la terza serie nazionale. La decisione del Consiglio federale della Federcalcio era praticamente scontata, ma mancava ancora il timbro, ovvero mancava la certificazione dell’esclusione del Brescia che, appunto, ha lasciato il posto al Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forfait Brescia, Ravenna in serie C. Cipriani: "Un traguardo meritato"

