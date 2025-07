Forbidden Fruit anticipazioni al 1° agosto | la famiglia si riunisce per festeggiare Lila

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto. Arriva il compleanno di Lila e tutta la famiglia si riunisce per festeggiare. Yildiz si trasferisce nella villa di Halit, dove inizia un nuovo capitolo della sua vita con il supporto di Rebbiye, una consulente d’immagine incaricata di trasformarla in una donna di successo. Nuovo look, . 🔗 Leggi su 2anews.it

