Rottura definitiva o c’è il ritorno di fiamma per Alihan e Zeynep in Forbidden Fruit? Le anticipazioni turche segnalano che la loro love story continuerà a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori. Nelle nuove puntate, l’imprenditore si pente di aver lasciato, improvvisamente e senza alcuna motivazione, la sua assistente. Per questo motivo, decide di riprendere il suo corteggiamento, per riconquistarla. Nel frattempo, però, Zeynep si avvicina a Cem, con il quale decide di partire per l’Atlanta. Una decisione, questa, che genera vari colpi di scena. Forbidden Fruit anticipazioni: Zeynep si avvicina a Cem, Alihan ci riprova. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit, Alihan e Zeynep tornano insieme? Il piano fallito