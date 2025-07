“La decretazione d’urgenza la ritengo eccessiva e continuerò la mia battaglia”. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana anche quest’anno – in occasione delle cerimonia del Ventaglio con l’Associazione stampa parlamentare – torna a ribadire la sua contrarietĂ al troppo ricorso da parte del governo dei decreti legge. Lo aveva fatto giĂ un anno fa, durante la stessa cerimonia, e torna a dirlo oggi precisando che “questa è una battaglia che faccio fin dall’inizio, so che i risultati non sono eccezionali ma so che nel governo fanno il possibile”. La tradizionale cerimonia alla Sala del Mappamondo di Montecitorio è l’occasione per il leghista di fare il punto con la stampa su diversi argomenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fontana ribadisce: “C’è un eccessivo uso dei decreti. Riconoscere lo Stato di Palestina? Non sono contrario”