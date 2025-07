Fontana non so se sia un' esigenza rifare la legge elettorale

"Per scaramanzia sconsiglierei perch√® chi ha fatto la riforma poi ha perso. l'importante che la legge dia degna rappresentanza ai gruppi che raggiungono una certa soglia e che dia la possibilit√† di poter governare. Non so se sia veramente un'esigenza, credo che ne stiano parlando, l'ultima ha garantito la governabilit√†". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sulla legge elettorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

