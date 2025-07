Fontana | Mi piacerebbe che l' Italia avesse un esercito efficiente ed efficace per sicurezza interna – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “Mi piacerebbe che l'Italia avesse un esercito efficiente, che fosse efficace soprattutto per la sicurezza interna. Io non amo il pensiero di andare a fare guerre esotiche, non l'ho mai amato, spesso ci ha portato anche molto male.” Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio a da parte dell'Associazione stampa parlamentare. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: fontana - piacerebbe - italia - avesse

Dalla chiesa di San Rocco alla Fontana del Diavolo, Girifalco è un borgo segnato dalla storia ma il suo sguardo è rivolto al futuro. Ce ne parlano... Vai su Facebook

Fontana: Mi piacerebbe che l'Italia avesse un esercito efficiente ed efficace per sicurezza interna; Fontana: Mi piacerebbe che l'Italia avesse un esercito efficiente ed efficace per sicurezza interna; Primo fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo di Anas.

Fontana: Mi piacerebbe che l'Italia avesse un esercito efficiente ed efficace per sicurezza interna - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “Mi piacerebbe che l'Italia avesse un esercito efficiente, che fosse efficace soprattutto per la sicurezza interna. Come scrive msn.com

Autonomia, Fontana a Italia Direzione Nord: "Indignato dalle bugie ... - Il governatore lombardo Attilio Fontana tra i protagonisti della 24esima edizione di Italia Direzione Nord, alla Triennale di Milano ... Si legge su affaritaliani.it