Fontana | Camera presa ad esempio per l' applicazione dell' Ai nel lavoro parlamentare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “La Camera dei deputati è stata presa ad esempio per l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel lavoro parlamentare.” Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio a da parte dell'Associazione stampa parlamentare. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: camera - parlamentare - fontana - presa

Camera, Comitato di vigilanza in missione a Londra. Al centro il monitoraggio delle politiche pubbliche e gli strumenti di controllo parlamentare - LONDRA – I prossimi 17 e 18 giugno una delegazione del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, guidata dalla presidente Anna Ascani, vice presidente della Camera dei Deputati, sarà a Londra, alla House of Commons.

Guerra in Medio Oriente, Meloni alla Camera: «Se gli Usa ci chiederanno le basi in Italia ci sarà un passaggio parlamentare» – Il video - «Sono contenta, al di là delle differenze di visione, che particolarmente sulla crisi Israele-Iran ci sia sostanzialmente una convergenza sulla necessità di arrivare a una negoziazione e a maggior ragione l’Italia continuerà a lavorare per questo».

Ripresa dell’Ucraina: alla Camera la riunione parlamentare della Quarta Conferenza internazionale - Giorgio Mulè ROMA – In occasione della Quarta Conferenza internazionale per la ripresa dell’Ucraina, organizzata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, la Camera dei deputati ospita una riunione dedicata alla dimensione parlamentare, che si svolge nella Sala del Mappamondo di Montecitorio venerdì 11 luglio a partire dalle 9.

Fontana: Camera presa ad esempio per l'applicazione dell'Ai nel lavoro parlamentare; Fontana: Camera presa ad esempio per l’applicazione dell’Ai nel lavoro parlamentare; Fontana: A breve desecretazione di alcune Commissioni, come quella su rapimento e morte di Aldo Moro.

Fontana: Camera presa ad esempio per l'applicazione dell'Ai nel lavoro parlamentare - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “La Camera dei deputati è stata presa ad esempio per l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel lavoro parlamentare. Lo riporta quotidiano.net

Fontana: Camera presa ad esempio per l'applicazione dell'Ai nel lavoro parlamentare – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “La Camera dei deputati è stata presa ad esempio per l'applicazione dell'intelligenza artificiale nel lavoro parlamentare. Come scrive msn.com