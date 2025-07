Fontana | Bilancio Camera positivo risparmiati 45 milioni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 “Ci sono dei dati che sono sicuramente positivi. Si può parlare per esempio del bilancio, dove abbiamo avuto un avanzo di 45 milioni di euro. Il bilancio che è stato approvato proprio qualche giorno fa secondo noi comunque dĂ il segno di una Camera che lavora in maniera eccezionale, e dĂ il segno anche di una Camera che cerca di risparmiare laddove possibile.” Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio a da parte dell'Associazione stampa parlamentare. 🔗 Leggi su Open.online

