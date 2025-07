Fontana alla cerimonia del Ventaglio | Desecreteremo gli atti su Moro il centrodestra in Veneto va compatto

Lorenzo Fontana, presidente della Camera, al tradizionale incontro dello scambio del ventaglio con la stampa che precede le ferie, parla degli appuntamenti previsti in autunno, annuncia la desecretazione degli atti su Aldo Moro e rinuncia a qualsiasi ipotesi di candidatura in Veneto, confermando che il centrodestra è unito e compatto. Fontana su Aldo Moro. In merito allo statista ucciso il 1978 dalle Br, la terza carica dello Stato ha detto che, "a breve ci sarà la desecretazione di circa 1.400 documenti di commissioni importanti. In particolare ne voglio citare una: la commissione sul rapimento e la morte di Aldo Moro".

Venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, si terrà la cerimonia di consegna del Ventaglio al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, da parte dell'Associazione stampa parlamentare.

Nella calura romana che comincia a svuotare i corridoi dei palazzi istituzionali, oggi, 25 luglio, a Montecitorio è andata in scena la tradizionale cerimonia del Ventaglio: l'appuntamento annuale in cui i giornalisti parlamentari consegnano un ventaglio simbolico al presidente della Camera – oggi Lorenzo Fontana – che, come da consuetudine, coglie l'occasione per tenere un discorso pubblico o una breve conferenza stampa per fare un bilancio sull'attività dell'Aula.

Fontana alla cerimonia del Ventaglio: Desecreteremo gli atti su Moro, il centrodestra in Veneto va compatto.

"Un'altra cosa che a breve faremo è quella della desecretazione di alcune Commissioni importanti, probabilmente verranno desecretati 1400 documenti circa.

La terza carica dello Stato, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia del